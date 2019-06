Volley Soverato – Confermato in blocco lo staff tecnico

La società Volley Soverato comunica la conferma in blocco dell’intero staff tecnico che, anche per la stagione 2019/2010, affiancherà coach Napolitano e il vice allenatore Boschini sulla panchina biancorossa. Antonio Mariano sarà ancora l’addetto alle statistiche; Davide Andreotti il fisioterapista mentre nel ruolo di preparatore atletico arriva l’ennesima riconferma per Patrizio Ruocco.

Si continua, quindi, sulla linea della scorsa stagione e non poteva essere altrimenti dopo l’ottimo lavoro svolto nell’ultimo campionato da tutti i componenti dello staff tecnico che sin dal primo giorno di preparazione e fino all’ultima partita play off promozione, hanno lavorato intensamente per raggiungere con la squadra risultati importanti.

Un lavoro prezioso e coordinato in questi ruoli molto importanti. Si ripartirà nuovamente e ancora con più entusiasmo e consapevolezza di poter fare bene nella prossima stagione lunga ed emozionante con il Volley Soverato pronto a dare battaglia su tutti per portare in alto i colori biancorossi.