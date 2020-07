Volley Soverato – Conferme per il preparatore atletico Rotella e il fisioterapista Andreotti

Arrivano due importanti conferme nello staff tecnico guidato da coach Bruno Napolitano che potrà contare anche per la prossima stagione di due ottimi professionisti, il preparatore atletico Andrea Rotella e il fisioterapista Davide Andreotti.

La società del presidente Matozzo ha inteso, quindi, proseguire la collaborazione con queste due importanti figure che hanno svolto un lavoro egregio e in piena sintonia con il gruppo permettendo alla squadra di disputare un’ottima stagione.

Davide Andreotti è professionista dalla pluriennale esperienza, già alla terza stagione con il Volley Soverato, e non è un caso se la società ha deciso di continuare a puntare su di lui.

Andrea Rotella è invece alla seconda stagione alla corte del Volley Soverato; vanta un’importante esperienza biennale, maturata come stagista con UYBA Busto Arsizio sia con il settore giovanile che con la prima squadra.

Entrambi si ritengono soddisfatti e non vedono l’ora di iniziare questa nuova avventura in biancorosso.