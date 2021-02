Volley Soverato, contro Sassuolo in casa primo match della pool promozione

Pool promozione al via nel campionato di volley femminile. Il Volley Soverato del presidente Matozzo, nella prima giornata, affronterà al “Pala Scoppa” la compagine del Sassuolo che nel girone ovest ha chiuso a quota ventotto punti. Il Soverato di coach Napolitano, ripartirà in classifica da quota trenta, dopo l’attribuzione del “bonus” spettante alle squadre del girone est che avevano disputato due gare in meno rispetto all’altro girone.

Dunque, domenica, inizierà un nuovo campionato per le biancorosse che, contro la compagine di coach Barbolini, vorranno conquistare subito punti preziosi per il prosieguo della stagione. Ricordiamo che al termine delle dieci giornate, la prima classificata sarà promossa in A1 direttamente, mentre le squadre dal secondo all’ottavo posto si qualificheranno per i play off promozione. Saranno dieci partite difficili per tutte le squadre che si affronteranno in questa stagione per la prima volta; la Green Warriors Sassuolo, così come le ioniche, è una squadra molto giovane che si è ben comportata nel suo girone chiudendo al quinto posto.

Capitan Lotti e compagne hanno lavorato bene in questa settimana, dopo il tour de force che le ha viste impegnate per recupera la partite contro Macerata e Cutrofiano in trasferta. Nell’ambiente biancorosso c’è fiducia per questa altra parte di una stagione che ad oggi ha visto certamente un Soverato raccogliere risultati positivi nonostante tutte le difficoltà. Le “cavallucce marine” si alleneranno al “Pala Scoppa”, così come domenica mattina quando ci sarà la consueta seduta di rifinitura. Il match avrà inizio alle ore 17 con direzione arbitrale affidata alla coppia Chiriatti Stefano – Zingaro Marco. Sarà possibile seguire sulla piattaforma della Lega LVF Tv la diretta streaming dell’incontro.