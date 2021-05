Volley Soverato, domani andata dei quarti playoff al Pala Scoppa

Si alza il sipario sui playoff promozione del campionato di A2 femminile. Il Volley Soverato, qualificatosi all’ottavo posto nella pool promozione, affronterá nel quarto di finale la Megabox Vallefoglia con match di andata al Pala Scoppa mercoledì pomeriggio alle ore 17.

Le due squadre si sono affrontate già nel girone est della regular season con vittoria all’andata in Calabria delle ragazze di coach Buonafede e, match di ritorno invece vinto dalla calabresi al tie break in trasferta. Si arriva ai playoff tra tanto entusiasmo in casa biancorossa con le ragazze guidate da coach Napolitano che, dopo aver con grande merito raggiunto questa fase, vogliono giocarsi le loro carte fino alla fine.

D’altronde, durante l’intera stagione, Riparbelli e compagne hanno giocato a testa alta con tutti gli avversari, mettendo in difficoltà chiunque e raccogliendo successi importanti anche su campi difficili. Le ioniche hanno chiuso la pool promozione in crescendo, cogliendo vittorie decisive in trasferta a Pinerolo e Sassuolo nello scontro diretto; domani, contro Pamio e compagne, sarà tutta un’altra partita, con margini di errori ridotti visto che risulteranno importanti i set nel computo della doppia sfida. In caso di stesso risultato nelle due partite, domenica prossima si disputerà il “golden set” in casa della Megabox, avendo terminato da terza classificata la pool promozione.

Ovviamente, la squadra del presidente Matozzo ha lavorato sodo in questi dieci giorni di preparazione al match e domani si scenderà in campo col coltello tra i denti e tanta grinta da spendere. Mancherà, purtroppo, causa protocollo Covid-19 e come lo è stato in tutta la stagione, il caloroso pubblico del Pala Scoppa che farà sentire la sua spinta e il suo incitamento in ogni caso. Fischio d’inizio alle ore 17 con possibilità di seguire l’incontro in diretta streaming sulla piattaforma LVF TV.