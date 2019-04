Volley Soverato – Domani match di ritorno play off a Palmi con Caserta. Fischio alle ore 17

Tutti a Palmi! E’ questa la voce che da giorni circola in città e non solo per sostenere il Volley Soverato nel ritorno dei quarti di finale dei play off promozione serie A2 nel match in programma domani, Sabato Santo alle ore 17. La squadra del presidente Matozzo sarà spinta dal pubblico calabrese che riempirà in ogni ordine di posto il “Pala Surace”, infuocato e una bolgia per l’appuntamento così importante. Servirà vincere con un secco tre a zero, oppure, chiudere tre a uno e giocarsi il “golden set” dopo la sconfitta di mercoledì sera a Caserta nel match di andata.

Al Soverato non è di certa andata giù l’andamento della partita che le “cavallucci marine” hanno giocato alla pari contro le padrone di casa. Soverato ha dimostrato il suo valore, la sua voglia di combattere e, soprattutto, la consapevolezza di non essere seconda a nessuno; l’ambiente è carico e le ragazze stanno preparando, come sempre, a dovere la partita sotto la guida di coach Napolitano e del suo staff tecnico. Bisognerà partire bene, come a Caserta, e cercare di non abbassare mai la guardia che contro squadre costruite per andare in A1 come la Volalto, possono costare caro.

Ribadiamo, il Volley Soverato potrà contare sul suo pubblico, quello che non è mai mancato e che spingerà capitan Aricò e compagne in questa difficile ma non impossibile sfida. Oggi ci sarà una seduta video e allenamento al palazzetto di Sant’Andrea per le biancorosse che sono concentrate al massimo per la gara di ritorno contro le campane. Il Volley Soverato, che si trova alla quinta partecipazione per quel che riguarda gli spareggi promozione, ha già dimostrato durante la stagione la sua forza, disputando partite eccezionali, pur partendo con gli sfavori dei pronostici al contrario di compagini costruite per stravincere il campionato, con campagne acquisti molto dispendiose.

Domani sarà una grande giornata di sport e, comunque vada, per il Volley Soverato sarà un successo. Quindi, non manchiamo l’appuntamento, ore 17 “Pala Surace” di Palmi con direzione di gara affidata alla coppia De Simeis Giuseppe – Sabia Emilio.