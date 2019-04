Volley Soverato – Domani sera andata quarti di finale play off a Caserta

Play off al via. Scattano domani, con la disputa dell’andata dei quarti di finale, gli spareggi per la promozione in serie A1 che decreteranno la squadra che farà compagnia nella prossima stagione nel massimo campionato nazionale, alla Bartoccini Perugia, che ha ottenuto la promozione diretta nella regular season.

Solamente due giorni fa si è chiuda la stagione regolare che ha visto il Volley Soverato vincere contro la Conad Ravenna e accedere così, ai play off da quinta in classifica per la quinta volta nella sua storia e, in nove campionati consecutivi di serie A2 non è certo poca cosa. Il risultato raggiunto, poi, dalla squadra di questa stagione guidata sapientemente da coach Bruno Napolitano e dal suo staff tecnico ha qualcosa di straordinario se si tiene conto che alla vigilia il Soverato non era di certo tra quelle squadre che venivano date come protagoniste e tra quelle che si sarebbero giocate la promozione nella fase finale.

Fatta questa premessa, domani sera si ritornerà, quindi, in campo contro la Volalto Caserta al “Pala Vignola” per l’andata del turno dei quarti di finale, mentre il ritorno sarà disputato sabato alle ore 17 in quel di Palmi. Quella di domani sarà certamente una sfida tra due squadre diverse: da un lato, Caserta che ha allestito una compagine per salire in serie A2, con giocatrici di spessore, che punta attraverso i play off a raggiungere la serie A1; dall’altro lato il Soverato di Napolitano che ha entusiasmato tutti durante il campionato e che domani sera vorrà farlo ancora, lottando alla pari e giocando fino alla fine per ottenere un buon risultato in vista del ritorno al “Pala Surace” che si prevede già esaurito in ogni ordine di posto.

Coach Napolitano già da lunedì pomeriggio ha fatto riprendere i lavori alle sue ragazze analizzando tutti i particolari riguardanti la squadra di coach Marco Bracci. Aricò e compagne ci tengono a fare bene e sarà importante avere un giusto approccio al match. La squadra biancorossa partirà pe la Campania martedì pomeriggio per raggiungere in serata la sede del ritiro, mentre mercoledì mattina, al “Pala Vignola” è prevista la seduta di rifinitura. Il match avrà inizio alle ore 20.30 con direzione arbitrale affidata alla coppia Di Blasi Giuseppe Maria – Morgillo Davide.