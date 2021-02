Volley Soverato, domani sera match in trasferta contro Macerata

Secondo di tre recuperi per il Volley Soverato che, dopo la vittoria casalinga contro Montecchio, è atteso dalla trasferta contro Balducci Macerata domani sera alle ore 20.30. Un tour de force che le ragazze di coach Napolitano concluderanno poi venerdì 19 in Puglia contro Cutrofiano.

Le gare ravvicinate, ovviamente, riducono al minimo gli allenamenti per le biancorosse che hanno giá raggiunto la sede del ritiro marchigiano dopo la partenza avvenuta lunedí sera dalla Calabria; il match contro Montecchio ha messo in evidenza ancora una volta l’unità del gruppo che nei momenti delicati dell’incontro ha saputo reagire e recuperare lo svantaggio.

L’aver raggiunto la seconda fase di questo campionato e la qualificazione alla coppa Italia è il giusto e meritato premio per la squadra capitanata da Silvia Lotti. Non si vogliono di certo fermare le “cavallucce marine” che in questi due match di recupero cercheranno di conquistare punti importanti per il prosieguo della stagione.

Dunque, con entusiasmo e tanta fiducia nei propri mezzi, il Soverato è pronto per la partita di domani sera che avrá inizio, come detto, alle ore 20.30; sia oggi che domani, giorno della gara, Mason e compagne si alleneranno al palasport di Fontescodella. Sará possibile seguire la diretta streaming dell’incontro sulla piattaforma LVF TV.