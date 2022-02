Volley Soverato, domani sera recupero a Pinerolo

Dopo il successo contro Club Italia nel match casalingo di domenica scorsa, é nuovamente tempo di scendere in campo per la Ranieri International Volley Soverato che domani sera affronterà in trasferta Eurospin Ford Sara Pinerolo per la gara di recupero della terza giornata di ritorno che si sarebbe dovuta disputare lo scorso 9 gennaio.

Il Soverato, ricordiamo, é atteso da una serie di incontri ravvicinati, di cui tre in trasferta, in questo rush finale di regalare season. Domani, contro l’Eurospin Pinerolo di coach Marchiaro sarà una sfida difficile che Quarchioni e compagne vorranno giocare bene per conquistare punti importanti e dare seguito ai due risultati positivi.

Le piemontesi hanno come obiettivo dichiarato la promozione in A1 e si stanno giocando il primo posto del girone B con Talmassons. Le padrone di casa sabato scorso hanno vinto la gara interna contro la Tecnoteam Albese Volley Como al tie break, salendo a quota trentasette.

La Ranieri, invece, con la vittoria contro Club Italia é salita al quinto posto a venticinque punti. La squadra biancorossa ha già raggiunto la sede del ritiro piemontese per prepararsi al meglio. La partita avrà inizio alle ore 20 e potrà essere seguita in diretta streaming sulla piattaforma volleyballworld.