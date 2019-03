Volley Soverato domenica a Palmi contro la capolista Perugia

Secondo appuntamento interno consecutivo per il Volley Soverato che, al “Pala Surace”, ancora una volta “casa” del Volley Soverato vista l’indisponibilità del “Pala Scoppa”, riceverà la capolista Bartoccini Perugia che guida la “pool promozione” con trentatrè punti, tre in più della seconda Delta Trentino; la compagine guidata da coach Bruno Napolitano, dopo il ko della settimana scorsa proprio contro la vice capolista Trento, è rimasta ferma in classifica a ventiquattro punti, al quinto posto.

Nonostante le tante difficoltà, legate alla vicenda del palasport di Via Amirante, ed al conseguente spostamento delle ragazze per quel che riguarda gli allenamenti e le gare di campionato, le biancorosse sono determinate a fare bene e, come sempre, con tanti sacrifici e voglia di lavorare, vogliono ritornare a conquistare punti importanti per quella che poi sarà la griglia playoff.

Sapientemente guidate da Napolitano, capitan Aricò e compagne stanno preparando a dovere il match contro le umbre di coach Bovari che si trovano al primo posto sin dall’inizio della “pool promozione”; la squadra della Bartoccini Perugia punta alla promozione diretta, ha un organico importante, ma il Soverato, che a Palmi sarà seguito da molti tifosi che non vogliono far mancare il proprio sostegno, ha già dimostrato tante volte di potersela giocare con chiunque.

Sicuramente, ci sarà bisogno del giusto approccio alla gara e cercare di limitare gli errori che contro queste squadre costano sempre tanto. Al “Pala Surace” ci sarà un pubblico numeroso e le ioniche puntano a fare bene; a disposizione di coach Napolitano e del suo staff tecnico ci sono ancora alcuni allenamenti a disposizione per poi scegliere il sestetto iniziale che potrebbe avere qualche novità. Ricordiamo che a Palmi, il fischio d’inizio sarà alle ore 18:30 con direzione arbitrale affidata alla coppia Di Bari Pierpaolo – Scarfò Fabio. Come di consueto, sarà possibile seguire in diretta streaming HD la gara sui canali ufficiali del Volley Soverato.