Volley Soverato – Domenica al Pala Scoppa arriva il Pinerolo

Dopo il turno di riposo osservato la scorsa settimana, la Ranieri International Volley Soverato riprende il campionato e, domenica al Pala Scoppa, riceverà la visita della Ford Sara Eurospin Pinerolo. Le piemontesi di coach Marchiaro, che puntano alla vittoria del campionato, nelle prime due giornate hanno raccolto due successi che in classifica hanno portato cinque punti; le padrone di casa del Soverato, invece, ai trovano a quota tre grazie alla bella vittoria alla prima giornata contro la Tecnoteam Albese Como.

Coach Napolitano ha fatto svolgere due settimane intense di lavoro alle ragazze per preparare questo delicato e difficile incontro. Sarà importante avere un approccio positivo al match con la Ranieri International che ha già fatto vedere nella prima gara di avere grande carattere, non mollare mai e avere pazienza e lucidità nei momenti più difficili della contesa.

Squadra esperta quella di coach Marchiaro con giocatrici che conoscono bene il campionato. Naturalmente le calabresi avranno dalla loro parte il calore del Pala Scoppa che sosterrà Ferrario e compagne a gran voce.

Sulla gara, che sarà diretta dalla coppia arbitrale Palumbo Christian – Scarfó Fabio, abbiamo ascoltato la giovane Gaia Badalamenti che ha ottimamente esordito contro Como: “Sarà sicuramente una bella partita, contro una squadra organizzata che ha dei punti di forza importanti. Noi, però, conosciamo bene le nostre forze e ci giocheremo come sempre la gara con tanta grinta e voglia di vincere Siamo un bel gruppo, con un carattere forte ed in campo lotteremo su tutti i palloni. Abbiamo lavorato tanto in queste settimane, siamo cariche e non vediamo l’ora di scendere in campo contando sempre sull’apporto del nostro splendido pubblico“. Il match avrà inizio alle ore 17.