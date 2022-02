Volley Soverato, domenica al Pala Scoppa sfida alle azzurrine del Club Italia

Al via quindici giorni di fuoco per la Ranieri International Volley Soverato. Quello che inizierà domenica con il match casalingo contro Club Italia sarà, infatti, un vero e proprio tour de force per la squadra guidata da coach Napolitano. Saranno ben cinque le partite in appena quattordici giorni; dopo quella con la compagine di coach Mencarelli, la squadra calabrese affronterà mercoledì 16 febbraio Pinerolo (recupero) in trasferta e sabato 19 Mondovì, sempre in Piemonte, per poi riscendere in campo mercoledì 23 ad Albese contro Tecnoteam Como (recupero) e chiudere il ciclo al Pala Scoppa contro Vicenza domenica 27.

Non ci fermerà, dunque, un minuto in casa biancorossa con le “cavallucce marine” che in questi incontri si giocheranno l’accesso ai playoff e la migliore posizione nella griglia di partenza. Andiamo con ordine in ogni caso con Badalamenti e compagne adesso concentrate giustamente solamente per il match contro le azzurrine del Club Italia. La Ranieri è reduce dalla bella e importante vittoria casalinga al tie break contro Montecchio mentre le ospiti hanno ceduto al quinto set in casa contro Albese Como.

Ci si aspetta una squadra determinata dall’altra parte della rete con le giovani di Mencarelli capaci di rendere la vita difficili a tutti gli avversari. Le ioniche vogliono continuare a conquistare punti importanti e in questa settimana hanno lavorato molto bene, come ci ha dichiarato l’opposto Gaia Badalamenti:” Dopo il successo contro Montecchio, importante per la classifica, ci attende un’altra partita difficile contro Club Italia; loro sono una squadra capace di tutto, un gruppo giovane come il nostro che fa dell’entusiasmo una delle armi più pericolose.

Stiamo preparando come sempre bene la gara, studiando l’avversario di turno e vogliamo conquistare un altro importante risultato per migliorare ancora la classifica in vista del rush finale di regular season”. La gara avrà inizio alle ore 17 con direzione arbitrale affidata alla coppia Grassia Luca – Scarfò Fabio.