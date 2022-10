Volley Soverato: Domenica al via il campionato, al Pala Scoppa arriva il Messina di Breviglieri

Finalmente si parte. Prenderà il via questo fine settimana il campionato di volley serie A femminile. Il Volley Soverato del presidente Matozzo sarà ai nastri di partenza per la tredicesima stagione consecutiva in un campionato che ha sempre visto la squadra calabrese disputare stagioni positive. Il Soverato aprirà la sua stagione domenica al Pala Scoppa per la prima giornata di andata del girone B; ospite nel catino di via Amirante sará la neo promossa Desi Shipping Akademia Messi a guidata dall’ex coach biancorosso Marco Breveglieri.

Le due compagini hanno condotto una campagna acquisti non semplici durante la stagione estiva con tante giocatrici giovani arrivate nei rispettivi organici. Soverato e Messina si sono affrontate ultimamente nei due allenamento congiubti disputati prima in Calabria e poi in terra di Sicilia. Verso la squadra di coach Chiappini c’è tanta curiosità per vederla all’opera dopo una preparazione che ha visto le ragazze allenarsi duramente dimostrando con il passare del tempo miglioramenti sotto tutti gli aspetti.

Giocare aiuterà ancora a migliorare il ritmo partita ma da domenica ci saranno in palio punti importanti. Iniziare bene la stagione davanti al proprio pubblico é quello che vogliono fare Giugovaz e compagne. Anche oggi è domani ci saranno sedute di allenamento per mettere a punto gli ultimi dettagli. Sull’inizio del campionato il presidente Matozzo si é detto fiducioso:” Domenica sarà per noi la tredicesima stagione e questo é un motivo di orgoglio per tutta Soverato e non solo. Abbiano costruito una squadra giovane formata da ragazze che hanno tanta voglia di fare bene e mettersi in mostra sotto la guida esperta e sapiente di Luca Chiappini. Con Messina ci sarà bisogno di una partita con molta attenzione senza mai abbassare la guardia“. Dunque, tutto pronto al Pala Scoppa che, per la tredicesima stagione consecutiva é pronto ad essere la “bolgia infernale” della serie A. Fischio di inizio alle ore 17.