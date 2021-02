Volley Soverato – Domenica primo recupero contro Montecchio al Pala Scoppa

Si riparte. Dopo quasi due mesi il Volley Soverato ritorna in campo; era infatti il 20 dicembre dello scorso anno , quando capitan Lotti e compagne disputarono il match casalingo contro Talmassons, vinto in quattro set, prima di doversi fermare il 10 gennaio del 2021 per la positività al Covid-19 riscontrata in alcune atlete.

Di una settimana fá, poi, la lieta notizia dell’esito negativo dei tamponi molecolari che hanno dato il “via libera” per la ripresa degli allenamenti. Domenica, dunque, nuovamente in campo per il primo di tre recuperi che attendono le ragazze di coach Napolitano; al Pala Scoppa match contro Montecchio, ultimo in classifica con tre punti. Le biancorosse, con tanto entusiasmo e voglia di lavorare, hanno ripreso bene le sedute in palestra e vogliono a tutti i costi conquistare i tre punti contro le vicentine.

Servono due set per accedere matematicamente alla fase della “pool promozione” e una vittoria da tre punti per conquistare la qualificazione alla coppa Italia. Il Soverato merita pienamente di raggiungere questi obiettivi e giocarsi al meglio le proprie possibilitá nella seconda fase. Concentrazione massima su Montecchio, prima del tour de force settimanale che vedrá le “cavallucce marine” impegnate nelle trasferte di Macerata e Cutrofiano per chiudere la regualr season.

Sul match con Montecchio e su questa settimana di lavoro dopo lo stop forzato abbiamo raccolto le impressioni di coach Napolitano: ” Arriviamoda una settimana importante di lavoro con le ragazze che come sempre si sono impegnate con grande entusiasmo. Aver superato il brutto periodo del Covid-19 senza conseguenze a livello di salute è stata la cosa piú importante. È andata bene e, tutti uniti, societá compresa, abbiamo superato un periodo non facile. Siamo un grande gruppo che soprattutto nelle difficoltà è ancora piú coeso. Riprendere a giocare è importante e siamo pronti per questo finale di regualr season; ci meritiamo di conquistare la pool promozione e con la vittoria anche la fase di coppa Italia. Non sará facile, dobbiamo avere pazienza. Le condizioni della squadra sono buone e di questo, come detto, ringrazio il mio staff con in testa il preparatore Andrea Rotella”.

Il match, domenica pomeriggio, avrá inizio alle ore 16 con la possibilitá di seguire in diretta streaming l’incontro sulla piattaforma LVF TV.