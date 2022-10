Volley Soverato: due test positivi per le biancorosse

Settimana intensa quella che si é conclusa ieri per il Volley Soverato. La squadra di coach Chiappini ha svolto due importanti test per verificare le condizioni fisiche e fare cosi il punto della situazione. Le biancorosse hanno prima svolto un allenamento congiunto con la compagine pugliese del Melendugno, serie B1, portando a casa per tre set a uno il punteggio finale.

Progressi fatti registrare da Cecchi e compagne che, a differenza del test svolto in Puglia, hanno potuto contare sull’apporto delle due straniere Korhonen e Schwan che si sono ben inserite nel gruppo. La squadra pian piano sta acquisendo gli schemi di gioco e migliorando l’amalgama. Domenica, poi, é stata la volta al Pala Scoppa della Desi Shipping Messina guidata dall’ex coach biancorosso Marco Breviglieri.

L’allenatore ferrarese é stato accolto alla grande dal pubblico di casa che salutato con affetto il coach che tanto bene ha fatto sulla panchina ionica. Per la cronaca, il test match é terminato due a due con le due squadre, ovviamente, che risentivano dei carichi di lavoro di queste settimane ma che hanno potuto acquisire così ritmo si gioco. Adesso il Soverato renderà la visita alle siciliane andando a svolgere un allenamento giovedì in quel di Messina.