Volley Soverato: ecco il libero Federica Ferrario

Nuovo arrivo nell’organico del Volley Soverato che ufficializza la giovane promessa della pallavolo Federica Ferrario, classe 2001.

Un nuovo e polivalente innesto dunque, dall’indiscusso talento individuale e tecnico, giá da qualche giorno agli ordini di coach Napolitano.

Un “curriculum” di tutto rispetto quello di Federica Ferrario che ha iniziato a Laveno, ha giocato a Vergiate da opposto, a Cislago in U18 e serie D, a Monza in U16, nel 2017 a Novara ed infine a Vallefoglia con Megabox Battistelli.

Per quest’anno era stata ufficializzata dalla Volalto Caserta, A1, ma la sua conseguente esclusione ha portato il Volley Soverato ad approfittarne ed a farla arrivare in Calabria dove affiancherà Alice Barbagallo.

Premiata come miglior libero delle finali nazionali CRAI nel 2018, la nuova giocatrice del Soverato ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da biancorossa:” Sono contentissima di essere a Soverato, mi trovo molto bene con la societá, tutto lo staff e le ragazze sono state sin da subito molto accoglienti, disponibili e, sono riuscita grazie a loro ad inserirmi bene nel gruppo pur arrivando dopo. Non vedo l’ora che inizi il campionato anche perchè è la mia prima esperienza in serie A; sono molto emozionata e daró sempre il massimo per questa maglia”.