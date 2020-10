Volley Soverato: Ecco Macerata al Pala Scoppa

Ritorno al “Pala Scoppa” per il Volley Soverato che, dopo due trasferte consecutive, affronterá in casa CBF Balducci HR Macerata nell’incontro valevole per la quarta giornata di andata del campionato.

Entrambe le squadre, dopo tre gare, hanno tre punti in classifica.

La compagine di coach Napolitano reduce dalla sconfitta di Ravenna vuole a tutti i costi i primi punti casalinghi della stagione contro le ragazze di coach Paniconi squadra nella quale milita l’ex libero del Soverato, Bisconti, tra le piú esperte dell’organico maceratese.

Proprio a Ravenna ha fatto il suo esordio la statunitense Shields che, benchè sia arrivata da poco e deve ancora addentrarsi al meglio nei meccanismi di squadra, si è fatta valere, disputando una ottima partita.

Settimana intensa quella delle “cavallucce” che hanno lavorato sodo effettuando anche un allenamento congiunto con le ragazze della Volley Reghion di Reggio Calabria, che ha dato buone indicazioni a coach Napolitano.

Fischio d’inizio alle ore 17 al Palascoppa, rigorosamente a porte chiuse e, direzione arbitrale affidata alla coppia Campolongo Antonio – Colucci Marco.