Volley Soverato – Ha firmato l’opposto Irene Botarelli

Al via una settimana importante in tema di mercato per il Volley Soverato. La società del presidente Matozzo annuncia il terzo nuovo arrivo per la stagione 2019/2020, ufficializzando l’approdo in maglia biancorossa della schiacciatrice, classe 1996, Irene Botarelli.

Originaria di Siena, alta 188 cm, forte in attacco, la nuova atleta del Soverato nelle ultime due stagioni ha giocato nell’Assitec Volley Sant’Elia Fiumerapido, vincendo prima il campionato di serie B2 e, nell’ultimo campionato in serie B1 dove ha disputato una stagione più che positiva. Tornando un po’ indietro, nel 2009 comincia nelle giovanili del Cus Siena, mentre nel 2011 fa l’esordio in B2 con la maglia della sua città; per Irene Botarelli arriva poi la chiamata di coach Mencarelli nel Club Italia.

Nella stagione 2015/2016 poi, esperienza in serie A2, con la maglia rosanero della Kioto Caserta. Continua, dunque, il progetto del Volley Soverato che inizia a prendere forma per la prossima stagione con l’arrivo di giocatrici giovani, talentuose, che nonostante l’età, hanno già una buona esperienza in campionati difficili. Abbiamo raggiunto telefonicamente la nuova biancorossa, che gentilmente ci ha rilasciato le sue prime dichiarazioni:” Sono entusiasta per questa nuova esperienza e vorrei ringraziare la società, con in testa il presidente Matozzo, coach Bruno Napolitano e tutti quanto per la fiducia avuta nei miei confronti. Non vedo l’ora di arrivare a Soverato e iniziare a lavorare con le nuove compagne di squadra per questo bellissimo progetto di una società e città che si è ormai guadagnata uno spazio di tutto riguardo nella categoria. Vengo da tre anni vissuti in un piccolo paese che si è trasformato nella mia seconda casa e sono certa che anche in Calabria, a Soverato, sentirò lo stesso affetto e lo stesso calore, soprattutto da parte degli splendidi tifosi biancorossi. Un grande abbraccio a tutti e forza Volley Soverato”. Continuano le altre trattative anche per quanto riguarda la riconferma in altri ruoli. Se ne saprà di più nei prossimi giorni.