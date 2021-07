Volley Soverato, il libero Ferrario rimane in biancorosso

Ecco la seconda conferma del Volley Soverato versione 2021/2022. Vestirà la maglia biancorossa per la seconda stagione consecutiva il libero Federica Ferrario, classe 2001.

Dopo il positivo campionato dello scorso anno, la società del presidente Matozzo ha voluto riconfermare la giovane atleta originaria di Sangiano. Una promozione nel ruolo di libero titolare nello scacchiere di coach Bruno Napolitano; la Ferrario ha dimostrato, quando chiamata in causa, le sue qualità e certamente anche nel prossimo campionato non potrà che migliorare.

Felicissima della sua permanenza, Federica Ferrario ha rilasciato le sue impressioni per la nuova stagione:” Sono davvero contenta della riconferma a Soverato e della nuova opportunità che la società mi sta dando, in questo modo continuerò il mio percorso di crescita grazie soprattutto al lavoro di coach Bruno Napolitano e del suo staff; con l’entusiasmo di poter continuare a fare parte di un progetto ambizioso, ringrazio tutti per la fiducia riposta in me e daró il massimo per questa maglia. Soverato è un posto magnifico! Non vedo l’ora di poter rivedere tutti, soprattutto i nostri tifosi che spero possano essere presenti sugli spalti del Pala Scoppa“.