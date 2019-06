Volley Soverato – Il nuovo libero è l’esperta Giulia Gibertini

Si apre una nuova settimana di volley mercato in casa Soverato. La società calabrese ufficializza l’arrivo del nuovo libero per la stagione 2019/2020. Vestirà la maglia biancorossa Giulia Gibertini, classe 1984, nata a Parma e reduce da due stagioni consecutive con la l’Omag San Giovanni in Marignano. Si tratta di una giocatrice esperta che il Volley Soverato ha puntato sin dall’inizio in questo mercato estivo; alta 172 cm, prima dell’esperienza in riviera adriatica, la Gibertini ha giocato in A1 con Pomì Casalmaggiore mentre dal 2007 al 2012 ha indossato la maglia del Cariparma, tra A2 e A1.

Proprio a Parma nella stagione 2010/2011 ha vinto il campionato di serie A2 con coach Bruno Napolitano alla guida della squadra; dunque, un vantaggio importante, questo, per il nuovo libero del Soverato che ritrova l’esperto allenatore dopo varie stagioni. Giulia Gibertini, con San Marignano ha disputato negli ultimi due campionati i play off promozione e ha vinto una coppa Italia, dopo aver già trionfato nel 2016 e nel 2009; per la Gibertini non è la prima esperienza al sud perché nella stagione 2013/2014 ha giocato in B1 a Marsala. Soddisfazione da entrambe le parti per la riuscita di questa trattativa non semplice visto che l’esperto libero era ricercato anche da altre squadre.

Gentilmente, Giulia Gibertini, ci ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatrice del Soverato:” Sono felicissima di vestire la maglia del Soverato per la prossima stagione. Il progetto fin dai primi contatti telefonici mi è sembrato importante e ambizioso; amo competere per vincere e per questo ringrazio il presidente, la dirigenza e il tecnico per avermi scelto. Inoltre, è un piacere ritrovare un allenatore preparato e vincente come Bruno Napolitano con il quale abbiamo lavorato insieme ai tempi di Parma, ottenendo la promozione in serie A1 con il record di vittorie consecutive. Mando un caloroso saluto ai tifosi, darò il massimo in campo e vi assicuro che il meglio deve ancora venire! Sarà una stagione emozionante”. Molto carica ed entusiasta è Giulia Gibertini, segno questo che il progetto portato avanti dal Volley Soverato ha come obiettivo il raggiungimento di traguardi molto ambiziosi.