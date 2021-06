Volley Soverato, il ritorno di Giorgia Quarchioni

Grande ritorno in casa Volley Soverato. La società del presidente Matozzo ufficializza la schiacciatrice Giorgia Quarchioni che, dunque, ritorna a vestire la maglia biancorossa dopo solo una stagione. Nel campionato 2019/2020, infatti, la giocatrice di Porto Recanati, classe 1995, aveva giocato a Soverato, agli ordini di coach Napolitano, disputando una buona stagione.

Nello scorso campionato, invece, per Quarchioni c’è stata l’esperienza in Puglia con la maglia del Cuore di mamma Cutrofiano che ha sfiorato la qualificazione ai playoff promozione, dopo aver disputato un’ottima regular season. Il ritorno in Calabria è stato voluto da entrambe le parti e, sicuramente, Giorgia ritornerá nella perla dello Ionio con grandi motivazioni.

Tra una seduta in sala pesi e un po’ di mare, abbiamo contattato la simpaticissima Quarchioni per una breve chiacchierata:” Sono contenta del mio ritorno a Soverato dove mi sono trovata bene nella mia precedente esperienza in Calabria. Tra le varie proposte, ho scelto subito la società del presidente Matozzo; Soverato è una garanzia, un ambiente dove si lavora bene a livello tecnico e, conoscendo già lo staff guidato da Bruno Napolitano, non ho avuto dubbi sulla scelta. Due stagioni fá mi sono trovata benissimo nel lavorare con questo staff e, d’altronde, i risultati raggiunti in questi anni dalle squadre di Bruno sono stati molto positivi. Per me è importante continuare a migliorare, e quí ci sono tutte le condizioni per farlo. Ci aspetta certamente una lunga e difficile stagione; bisogna lavorare sodo, essere umili e stare con i piedi per terra. Il lavoro ripaga sempre e dobbiamo tutti insieme costruirci un obiettivo comune. Ci divertiremo sicuramente. Forza Volley Soverato!”