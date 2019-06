Volley Soverato – Laura Bortoli è la nuova alzatrice

Continuano gli arrivi in casa Volley Soverato. Ha firmato con la società calabrese la palleggiatrice Laura Bortoli, classe 1996, altezza 180 cm. Nata a Trento, la nuova regista biancorossa proviene da una stagione in serie B1 con la maglia dell’ Anthea Volley Vicenza; per lei ci sono anche due esperienze in serie A2 con la maglia della Delta Trentino nel biennio 2015/2017; la Bortoli, dunque, ha giocato contro il Soverato e conosce molto bene il calore del pubblico calabrese.

Inizia a giocare nel Marzola e per lei ci sono state esperienza in serie B anche con Lizzana, Argentario e a Trento con la Walliance Ata; Laura Bortoli arriva a Soverato con convinzione, la società punta molto su questa atleta che ha sposato il progetto del presidente Matozzo senza pensarci su due volte.

Ci siamo messi in contatto con Laura per conoscere le sue prime impressioni da giocatrice del Volley Soverato. “ Sono molto contenta della chiamata di Soverato e dell’opportunità che mi ha offerto questa grande società di cui ne ho sentito parlare molto bene, dallo staff ai grandi tifosi. Sono pronta a mettermi in gioco per dare il meglio di me e non vedo l’ora di iniziare questa bellissima esperienza lontana da casa. A presto e forza Soverato”.

Prende sempre più forma, quindi, l’organico del Soverato che certamente nei prossimi giorni vedrà ancora altri arrivi; in particolare la società di via Battisti è a buon punto per quanto riguarda la trattativa con il nuovo libero e un’altra centrale.