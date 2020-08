Volley Soverato, nuova partneship con la stilista Azzurra Di Lorenzo

Volley Soverato non solo in campo. La societá del presidente Matozzo annuncia la partnership con la stilista Azzurra Di Lorenzo.

Da quest’anno quindi l’Alta Moda entra a far parte della grande famiglia del Volley Soverato; Azzurra di Lorenzo, è una giovane e dinamica stilista calabrese, ha aperto il suo primo Atelier nel capoluogo lombardo, e grazie alla sua determinazione ha ottenuto importanti riconoscimenti e vinto premi, come per esempio al concorso “The Link” a Cannes, “Stile ed Eleganza” a Catania e altri nelle varie edizioni di “World of Fashion”, il suo stile non passa inosservato ed infatti le sue creazioni sono indossate da note attrici come Claudia Gerini, Milena Miconi o Jo Champa, attrice statunitense di origini italiane.

“Ci vuole tenacia, un pizzico di follia e non bisogna avere paura “ ed è cosi che decide di aprire un altro atelier a Soverato, dove nei giorni scorsi ha ospitato le atlete e lo staff di patron Matozzo.

Entusiasta, la stilista, ha voluto rilasciare una dichiarazione: “E’ oramai qualche anno che sono presente nel territorio lombardo, e precisamente a Milano dove ho aperto il mio primo atelier. Sono calabrese e ho sempre voluto fortemente il secondo atelier proprio a Soverato terra di origine, alla quale sono veramente legata; questo ha influito anche ad un discorso di creare una partnership, di fare da sponsor come atelier proprio alla Volley Soverato, oltretutto essendo formata da donne ed essendo io una realtà totalmente femminile e vicina a questo mondo, quindi questi due elementi mi hanno spinto a creare questa unione ed a crederci”.