Volley Soverato, per festeggiare la permanenza in A2 domenica prossima ingresso gratuito

Ambiente sereno in casa biancorossa dopo la splendida vittoria contro Anthea Vicenza domenica al Pala Scoppa. Come ribadito nel comunicato post match, il successo contro Vicenza ha regalato la matematica certezza della permanenza in A2 e aperto la strada della “pool promozione”.

Coach Chiappini, chiamato la scorsa estate dalla società ionica, ha dunque raggiunto l’obiettivo che lui e la dirigenza si erano prefissati. Non era certo facile dopo un mercato complicato che ha visto Soverato lavorare intensamente per costruire un organico formato per la maggior parte da giocatrici provenienti dalle categorie inferiori.

Proprio per festeggiare la permanenza e l’accesso alla pool promozione, il presidente Matozzo comunica che nel match contro Montecchio domenica al Pala Scoppa, ultimo casalingo della regular season, l’ingresso sarà gratuito.

Un modo, questo, per consentire a tutti quelli che lo vorranno, di stare ancora più vicini a questo splendido gruppo che tante soddisfazioni sta regalando in questa stagione. Cherepova e compagne vogliono il Pala Scoppa pieno.