Volley Soverato, riconferma per coach Boschini e il DT Vagliengo

Ufficializzato l’organico 2020/2021, la società Volley Soverato riparte da altre importanti riconferme nello staff tecnico guidato da coach Bruno Napolitano. Siederà per la terza stagione consecutiva sulla panchina ionica anche il vice coach Diego Boschini, riconfermato fortemente dalla dirigenza.

Lo stesso Diego Boschini ci ha dichiarato:”Contentissimo di aver ottenuto per la terza stagione consecutiva la fiducia da parte della società e di coach Napolitano; non vedo l’ora di iniziare a lavorare, soprattutto per come, purtroppo, ci siamo lasciati lo scorso campionato. Il ritorno in palestra è molto importante e sono sicuro che con la squadra allestita ci divertiremo sia noi che tutti i tifosi biancorossi”.

Altra riconferma importante, poi, è quella del direttore tecnico Antonio Vagliengo, che rimarrà a Soverato per il secondo campionato consecutivo. Vagliengo, in questo mercato molto difficile sia per la crisi economica post Covid-19 e sia per le insidie che nascondono sempre le varie trattative, è riuscito con grande capacità, di concerto con il presidente e coach Napolitano, a costruire una squadra giovane con elementi anche di esperienza sulla scia del progetto iniziato nelle ultime stagioni portando a Soverato giocatrici di valore. Soddisfazione da parte del direttore tecnico:”

“Ringrazio della rinnovata fiducia la famiglia Matozzo. Restare a Soverato e, proseguire quanto interrotto lo scorso anno per le ragioni che tutti sanno, è motivo di orgoglio per me. La societá si appresta a disputare la sua undicesima stagione in A2 e di questo bisogna solamente dire grazie al presidente Matozzo, perché sono tanti i sacrifici economici da fare. Abbiamo allestito una squadra che son sicuro regalerà belle soddisfazioni a tutti, proseguendo il progetto della società. Vi aspetto al “Pala Scoppa” per tifare Volley Soverato”.