Volley Soverato – Riconferma per la schiacciatrice Linda Mangani

Dopo le prime due new entry della nuova stagione, il Volley Soverato ufficializza la prima riconferma per il prossimo campionato, la schiacciatrice Linda Mangani vestirà ancora la maglia biancorossa dopo l’ottima stagione disputata. Molto giovane, classe 2000, Linda Mangani ha dimostrato il suo valore, disputando delle ottime partite, soprattutto nella seconda parte della stagione, realizzando più punti in varie partite.

Soddisfazione da entrambe le parti per questa conferma voluta da coach Napolitano di concerto con la dirigenza ionica. Si continua, quindi, sulla “linea verde” da parte del Volley Soverato che continua la sua opera di costruzione del prossimo organico; un progetto importante, che ha visto già la scorsa stagione la società calabrese protagonista, ottenendo ottimi risultati.

Naturalmente molto soddisfatta, Linda Mangani, che adesso si sta godendo il meritato riposo dopo una stagione lunga e dispendiosa, ci ha rilasciato le sue dichiarazioni dopo la firma sul contratto: “ Sono molto felice per questa riconferma. La società e la città fin da subito hanno mostrato grande affetto nei miei confronti e sono contenta di poterli ripagare di nuovo. Essere un altro anno con la società del presidente Matozzo significa continuare un percorso iniziato la scorsa stagione con coach Bruno Napolitano e tutto lo staff.

So che sarà una stagione importante per me e che dovrò prendermi delle responsabilità, ma non vedo l’ora di tornare a lavorare al “Pala Scoppa” e poter far divertire tutti i fantastici tifosi di Soverato. Un saluto a tutti e forza Volley Soverato”. Continuano, intanto, le altre trattative con altre giocatrici che vestiranno la maglia biancorossa e nei prossimi giorni, certamente, ci saranno importanti sviluppi.