Volley Soverato: Roberto Colato è il nuovo scout

New entry nello staff tecnico guidato da coach Bruno Napolitano.

Al posto di Antonio Mariano, al quale la società augura le migliori fortune personali e lavorative, in biancorosso arriva il nuovo addetto alle statistiche, Roberto Colato. Originario di Foligno, ha lavorato in varie squadre, ricordiamo in primis la pluriennale esperienza con Monini Spoleto nonché una collaborazione con la squadra belga Knack Roeselare; in ultimo, la stagione a Sabaudia nella serie A3 maschile, ricordando anche che nel 2011 ha fatto parte dello staff tecnico della nazionale pre juniores femminile.

Contattato nella sua Umbria, Roberto mostra subito una grande soddisfazione per esser entrato a far parte della famiglia del Soverato:” Ringrazio innanzitutto il presidente Matozzo per la fiducia in me riposta e spero di ripagarla nel migliore dei modi; grazie anche a coach Napolitano e al suo staff con i quali già ci sentiamo da un po’ di tempo in vista della prossima stagione. Non vedo l’ora di iniziare quest’avventura al sud, in un posto conosciuto e dove certamente mi troverò bene. Sono sicuro che con i tifosi biancorossi ci divertiremo nel prossimo campionato”.