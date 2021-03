Volley Soverato: sabato match a Marsala

Dopo il rinvio del match casalingo con Pinerolo del turno precedente, causa riscontrata positività nello staff tecnico della squadra piemontese, il Volley Soverato si prepara ad affrontare sabato pomeriggio, in anticipo, la trasferta di Marsala contro le padrone di casa della Sigel.

Si tratta di un match importante per le biancorosse di coach Napolitano che hanno lavorato molto in questa settimana in vista di questa partita che dal punto di vista della classifica è molto importante. Soverato, con una gara in meno, si trova a quota trentatrè punti, a ridosso della zona play off perché, del resto, ci sono tante squadre raccolte in pochi punti.

Anche le siciliane di coach Amadio devono recuperare una partita e hanno due punti in più delle calabresi; al “Bellina” sarà senz’altro un match da seguire fino alla fine tra due squadre desiderose di incrementare il proprio bottino. La Sigel Marsala nella regular season, girone ovest, ha chiuso al quarto posto con dodici vittorie e sei sconfitte; un buon risultato per le isolane che erano partite con ben altri obiettivi.

Guardando in casa Soverato, c’è tanta fiducia come sempre in Lotti e compagne che anche a Roma, nonostante la sconfitta in tre set, hanno dimostrato grande carattere contro le più quotate avversarie. Al Soverato manca sicuramente qualche punto in classifica che solamente per sfortuna non è arrivato. Covid-19 permettendo, comunque, ancora mancano alcune giornate alla fine della pool promozione e le “cavallucce marine” del presidente Matozzo hanno tutte le carte in regola per dire la sua contro qualsiasi avversario.

Ancora allenamenti ieri per le ragazze di coach Napolitano prima della partenza per la Sicilia che avverrà oggi in mattinata; sabato, poi, al “Bellina” allenamento di rifinitura e nel pomeriggio match alle ore 17 con possibilità, come sempre, di seguire il match in streaming sulla piattaforma LVF TV.