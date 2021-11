Volley Soverato, sfida di alta classifica al Pala Scoppa contro Talmassons

Terzo match nel giro di una settimana per la Ranieri International Volley Soverato che riceverà domenica al Pala Scoppa la visita di Cda Talmassons, attuale capolista del girone B con dodici punti.

Una sola lunghezza divide le due squadre con le biancorosse di coach Napolitano che hanno vinto quattro gare su altrettanti incontri giocati, osservando anche il turno di riposo. Nell’infrasettimanale di mercoledì, capitan Riparbelli e compagne hanno liquidato per tre set a zero Egea Modica dopo una partita che ha riservato non pochi momenti difficili per il Soverato.

Alla fine sono arrivati i tre punti che permettono alle ragazze del presidente Matozzo di allungare la striscia positiva. Domenica contro la compagine guidata dall’ex coach Leonardo Barbieri, si assisterà certamente ad un incontro all’insegna dell’equilibrio con le friulane che viaggiano a punteggio pieno avendo anche loro osservato il riposo previsto dal calendario.

Coach Napolitano ha fatto recuperare le energie dopo il match di mercoledì e con lo staff tecnico come sempre ha previsto lavoro differenziato tra le atlete. Il Pala Scoppa è pronto a ruggire ancora una volta per spingere le proprie beniamine verso la conquista di un altro risultato importante.

In questo scorcio iniziale di stagione le “cavallucce marine” hanno già dimostrato grande carattere e voglia di vincere, sapendo soffrire e colpire nel momento giusto. Fischio d’inizio alle ore 17 al Pala Scoppa.