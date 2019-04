Volley Soverato – Si chiude la “pool promozione”: a Palmi match contro Ravenna

Si chiude la “pool promozione” con il Volley Soverato impegnato al “Pala Surace “ di Palmi contro la Conad Ravenna ormai fuori dal discorso play off dopo la sconfitta casalinga dell’ultimo turno contro la diretta rivale Volalto Caserta. La squadra di coach Napolitano che arriva dal passo falso contro Marignano, vuole chiudere in bellezza questa regular season e potersi concentrare e preparare meglio la lotteria dei play off promozione.

Adesso, la compagine cara al presidente Matozzo, si trova al quinto posto in classifica e contro Ravenna, Boldini e compagne devono fare un risultato positivo per difendere questa posizione per poter disputare, così, il ritorno dei quarti di finale in casa con il vantaggio dell’eventuale “golden set” che, come previsto da regolamento, si dovrà disputare in casa della migliore piazzata a fine “pool promozione”; Soverato in questa settimana si sta preparando a seguire la squadra in questo match importante e i tifosi non faranno mancare come sempre il loro incitamento alle biancorosse che, nonostante tutte le difficoltà dell’ultimo periodo, stanno disputando una stagione molto positiva.

Coach Napolitano, ovviamente, dovrà rinunciare alla statunitense Hillary Hurley che è già sulla via del recupero dopo l’intervento della scorsa settimana al menisco; supportata a dovere dallo staff medico del Volley Soverato, la schiacciatrice biancorossa è decisa a riprendere al più presto il posto in squadra e contro Ravenna non farà mancare il suo supporto alle proprie compagne. Domenica bisognerà partire bene sin dall’inizio e non sottovalutare il fatto che le ospiti non abbiano più nulla da chiedere al campionato.

La Conad è una squadra ben organizzata, con giocatrici importanti, su tutte ovviamente, la centrale Gioli che con la sua grande esperienza alza il livello della compagine guidata da coach Nello Caliendo. All’andata, il Soverato s’impose con il risultato di tre set a zero, cogliendo un successo pesante su un campo difficile. Domenica, a Palmi, fischio d’inizio alle ore 17 con direzione arbitrale affidata alla coppia Stancati Walter – Palumbo Christian. Il Soverato vuole vincere e conquistare i play off, giusto e meritato premio per questo gruppo che in questa stagione ha entusiasmato tutti.