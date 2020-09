Volley Soverato: si parte! sabato al “Pala Scoppa” la prima partita

Si alza il sipario sulla stagione 2020/2021 del Volley Soverato che si appresta ad affrontare per l’undicesima volta consecutiva la serie A2.

La squadra guidata da coach Bruno Napolitano, al terzo campionato in riva allo Ionio, giocherà sabato pomeriggio alle ore 18:30 al “Pala Scoppa” la prima partita della prima giornata di campionato, contro Megabox Vallefoglia, compagine ambiziosa, guidata in panchina da coach Buonafede.

Lotti e compagne, dopo quasi due mesi di intenso lavoro, non vedono l’ora di scendere in campo; dopo tanti mesi senza calcare i campi di gioco, è tanta l’emozione e la voglia di ricominciare a giocare. C’è attesa ed entusiasmo nell’ambiente biancorosso per vedere all’opera le “cavallucce marine” che tanto hanno lavorato anche in condizioni quasi proibitive a causa del caldo asfissiante delle settimane passate; grazie all’impegno ed alla dedizione di tutti però, non abbiamo dubbi, sarà una partita bella e combattuta.

Sarà una lunga stagione e il Volley Soverato vuole ancora una volta recitare un ruolo importante. Gli arbitri della partita saranno Scarfó Fabio e Stancati Walter. La partita sará trasmessa in diretta streaming su LVF TV, la WebTv ufficiale della Lega Volley Femminile serie A (www.lvftv.com).