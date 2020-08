Volley Soverato – Trascorso un mese di lavoro. Barbagallo:” Siamo un ottimo gruppo”

E’ trascorso un mese esatto dall’inizio della preparazione e il Volley Soverato si appresta ad entrare nella quinta settimana di lavoro.

Gli allenamenti sono stati stimolanti, la serie di esercizi e le partitelle sinora svolti hanno consentito alle “cavallucce marine” di migliorare nella resistenza e laddove fosse necessario nella tecnica.

Tutti soddisfatti dunque, ambiente sereno e coeso e, sulla conclusione di questo primo mese di preparazione ha voluto dire la sua il nostro libero Alice Barbagallo: “Stiamo lavorando ormai da quattro settimane e le mie impressioni sono più che positive e questo lo avevo percepito sin dai primi giorni, vedendo l’entusiasmo sia da parte dello staff che da parte di noi ragazze che essendo giovani abbiamo tanta voglia di fare bene, lavorare e migliorare. Ovviamente, il fatto che lo staff ci segue molto, è uno stimolo importante. Si iniziano a vedere belle cose in allenamento, dei miglioramenti nella tecnica e per questo sono molto positiva visto che ancora manca un mese circa al via del campionato. Iniziamo ad avere un’identità di squadra. Anche in sala pesi svolgiamo un lavoro duro ed è normale adesso non avere una forma fisica perfetta perché i carichi sono tanti. Sono molto contenta, si sente l’aria del sud, per me è come stare a casa e siamo un gruppo veramente speciale che non vede l’ora di iniziare la stagione in campo”.