Volley Soverato: ufficializzato l’organico 2020/2021

Scalda i motori il Volley Soverato che in vista dell’undicesima stagione consecutiva in serie A2, dopo un gran lavoro svolto in sede di mercato, ha allestito l’organico per il prossimo campionato 2020/2021 che sarà affidato per la terza volta consecutiva a coach Bruno Napolitano. In un mercato come sempre difficile, grazie alla caparbietà del presidente Matozzo e alla grande attività svolta dal direttore tecnico Vagliengo, nel condurre e portare a termine le trattative, il Volley Soverato presenta così il suo organico che riparte da tre importanti riconferme, segno di continuità da parte del sodalizio ionico.

Ecco, dunque, le “cavallucce marine” dell’organico 2020/2021:

Palleggiatrici: Laura Bortoli, 1996, confermata; Anna Salimbeni, 2000, provenienza Rinascita Volley Firenze B2.

Opposto: Darja Erzen classe 1997, proveniente dal Paok Salonicco, serie A; Bianchini Chiara, 2001, proveniente dal Blu Volley Quarrata, serie B1.

Schiacciatrici: Chiara Mason, 2000, confermata; Rachele Nardelli, 2001, proveniente dal Florens Vigevano, serie B1; Sara Cipriani,1999, provenienza Altino Volley, serie B1; Silvia Lotti, 1992, provenienza Cus Torino, A2.

Centrali: Chiara Riparbelli, 1996, confermata; Denise Meli, 2001, provenienza Rinascita il Bisonte Firenze, serie B2; Federica Piacentini,2001, provenienza Igor Novara, serie A1.

Libero: Alice Barbagallo,1997, proveniente dal Cutrofiano A2.

Nei prossimi giorni, ovviamente, ci saranno altre importanti news e conosceremo meglio tutte le giocatrici che nella prossima stagione vestiranno i colori biancorossi.