Un falcon 900 dell’Aeronautica Militare è decollato, per un trasporto sanitario urgente in favore di un bimbo di 9 mesi, dall’aeroporto di Lamezia Terme, ed è in volo con destinazione Roma.

Il piccolo, in una culla termica a bordo del velivolo, è accompagnato dalla sua mamma e da un’equipe medica al suo arrivo sarà trasferito al Policlinico Gemelli.