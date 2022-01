Volo di dieci metri con l’auto sul ciglio di un precipizio, conducente illeso

Alle 18 di ieri 2 gennaio, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Reggio Calabria è intervenuta in località Gumeno di Rosario Valanidi, frazione del Comune di Reggio Calabria, per recuperare un’autovettura finita fuori strada e precipitata a circa 10 metri dal piano stradale.

Difficoltose le operazioni di recupero del veicolo, rimasto in bilico sul ciglio di un precipizio profondo circa 300 mt.

Per metterlo in sicurezza vista la posizione alquanto precaria è stato utilizzato un TIRFORT (strumento di trazione manuale e portatile) in dotazione all’Autopompa serbatoio, con il quale, gli operatori VF hanno provveduto ad ancorare la vettura a un albero d’ulivo e, successivamente, con una manovra a deviazione di tiro con carrucola e con l’aiuto di un verricello elettrico, hanno riposizionato il veicolo sul piano stradale. Nessuna conseguenza per il conducente uscito illeso dall’abitacolo.