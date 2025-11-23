Volo salvavita dalla Calabria a Roma per un bambino di un anno

Nella serata di ieri un bambino di 1 anno, in condizioni di emergenza sanitaria, è stato trasferito d’urgenza da Lamezia Terme a Roma Ciampino a bordo di un velivolo Gulfstream G-650A del 31° Stormo di Ciampino.

Il volo sanitario è stato attivato dalla Sala Situazioni di Vertice dello Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare dopo la richiesta della Prefettura di Catanzaro.

L’aeromobile ha raggiunto l’aeroporto di Ciampino, dove il piccolo paziente è stato affidato al personale sanitario per il successivo ricovero presso l’ospedale Bambino Gesù. A bordo erano presenti l’équipe medica e la madre del bambino.