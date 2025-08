Volo sanitario urgente per un 26enne in imminente pericolo di vita dall’ospedale Dulbecco al Sant’Orsola di Bologna

Si è conclusa la scorsa notte, intorno alle due, una complessa operazione di soccorso che ha visto protagonista un equipaggio della 46ª Brigata Aerea di Pisa a bordo di un velivolo C-130J.

La missione ha permesso di trasportare d’urgenza un giovane di 26 anni in imminente pericolo di vita da Lamezia Terme a Bologna.

Il volo, richiesto dalla Prefettura di Catanzaro e autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato coordinato con la massima rapidità dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea di Milano.

Questa centrale operativa dell’Aeronautica Militare ha il compito di gestire i trasporti sanitari urgenti, attivando gli equipaggi che sono pronti al decollo 24 ore su 24 per questo genere di emergenze.

Il velivolo C-130J, appositamente configurato per questo tipo di trasporti, ha imbarcato un’ambulanza completa di paziente ed equipe medica, prelevandola dall’aeroporto di Lamezia Terme.

Il paziente è stato trasferito dall’Azienda Ospedaliera “Renato Dulbecco” di Catanzaro al Policlinico “Sant’Orsola” di Bologna, dove potrà ricevere le cure specialistiche necessarie.

Dopo l’atterraggio a Bologna, l’ambulanza ha proseguito il suo viaggio verso l’ospedale, mentre il C-130J ha fatto rientro alla sua base a Pisa, pronto per una nuova attivazione in caso di emergenza.

L’operazione ha sottolineato ancora una volta il ruolo cruciale dell’Aeronautica Militare nel fornire un servizio di pubblica utilità indispensabile, capace di intervenire in modo tempestivo per salvare vite umane in tutto il territorio nazionale.