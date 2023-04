Volontari ANC ritrovano un portafoglio e lo restituiscono al proprietario

Dal 15 febbraio scorso i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri, sezione “G. Arruzzo” di Catanzaro, su incarico dell’Amministrazione Provinciale, stanno nuovamente svolgendo un servizio di controllo e monitoraggio delle aree verdi nel Parco della Biodiversità di Catanzaro.

Lo scorso 24 aprile, dopo le visite guidate e il concerto organizzati nel Parco in occasione della festa della Liberazione, alcuni volontari in servizio hanno rinvenuto un portafoglio, con documenti e denaro, smarrito da un cittadino residente in Sellia Marina.

Cosicché, gli stessi hanno informato subito i carabinieri della stazione di Sellia Marina, che, a loro volta, hanno individuato il proprietario del portafiglio. Quest’ultimo, pertanto, ieri, è tornato al parco, dove il personale ANC ha provveduto a consegnargli il portafoglio, che avevano custodito in attesa di poterlo restituire al suo legittimo proprietario.

Il cittadino, davvero contento e soddisfatto del ritrovamento, ha tenuto a ringraziare il personale ANC, i carabinieri di Sellia Marina e l’Amministrazione Provinciale per il servizio organizzato e svolto con professionalità.

Una vicenda che ancora una volta dimostra come i volontari della sezione “G. Arruzzo” svolgano il loro servizio con attenzione e diligenza e collaborando con le forze dell’ordine. Quindi, un impegno svolto spesso “in squadra”, a favore del bene comune, che si ricomferma importante per tutta la comunità.