Volontariato solidale al Polo Tecnico “Marconi Ipsia Art Zanotti” di Siderno

Continua senza sosta la intensa attività benefica e di volontariato dell’Associazione Solidale Viva ODS con sede a Gioiosa Jonica della dinamica e instancabile presidente Lara Lobianco.

Molte le iniziative portate avanti che si sono concretizzate in momenti di vero aiuto e arricchimento interiore. Nei giorni scorsi in particolare c’è stata un’esperienza vissuta presso il Polo Tecnico Professionale ” Marconi Ipsia Art Zanotti ” di Siderno .

Dove grazie alla sensibilità dimostrata dalla professoressa De Pino , i dirigenti dell’associazione gioiosana sono stati chiamati in quanto sia docenti che alunni avevano manifestato la volontà di donare generi di prima necessità dimostrandosi generosi verso le due raccolte ASV in essere. E’ stato un momento di condivisione e si è avuta la possibilità di portare la testimonianza dell’associazione rappresentando tutti i servizi offerti dall’associazione stessa e i principi solidali su cui si fonda l’ASV.

E’ stato un grande momento di confronto con i ragazzi riuscendo a sensibilizzarli sull’importanza del rispetto verso gli altri , il senso di solidarietà e l’aiuto reciproco registrando grande interesse da parte dei ragazzi, in merito alle tematiche trattate .

Un dovuto ringraziamento da parte della presidente Lara Lobianco al dirigente scolastico e a tutti i docenti, in particolare alla professoressa De Pino che è stata promotrice di questa bella iniziativa e , ai generosi ragazzi che anche in questa occasione hanno dimostrato maturità e grande altruismo.

Mario Murdolo