Vongole contaminate con un batterio pericoloso, il Ministero della Salute lancia l’allarme

Richiamo volontario e precauzionale per rischio microbiologico. Ecco i lotti e info

Per le vongole è stata appena diramata un’allerta dal Ministero della Salute perchè potrebbero contenere il pericoloso batterio Escherichia Coli “oltre i limiti di legge”.

L’allerta in questione del 24 febbraio ma pubblicata solo oggi, a distanza di cinque giorni, riguarda i lotti 233581, 233781, 233981 e 233972 delle “Vongole Lupino” (Chamela gallina) e riguarda le confezioni in retina da 5 kg, 1 kg e 0,5 kg ed il lotto 233581 delle vongole denominate “Scrigno di venere” (Scapharca inaeequivalvis) e riguarda le confezioni in retina da 5 e 1 kg tutte del marchio Gio’ Mare S.P.A con sede dello stabilimento attivo a Cesenatico (FC) in via Matteucci n 7/19.

L’allerta riguarda non solo la Grande distribuzione ma pescherie e mercati. Quello che è certo è che il ritiro (presumibilmente) è stato già avviato in tutta Italia, misura a tutela della salute dei consumatori. Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ricorda che il consumo dei molluschi Bivalvi è considerato uno dei principali responsabili di trasmissione all’uomo di diverse malattie d’origine batterica e virale nonché intossicazioni da enterobatteri.

Pertanto, invita chiunque avesse acquistato questo prodotto a consumarlo ben cotto evitando il consumo di prodotti crudi.