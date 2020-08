Vono (Iv): Il lavoro importante della Guardia Costiera

“Il mare è una componente fondamentale dei nostri territori e la sicurezza dell’ambiente, dei natanti e dei professionisti è garantita esclusivamente dall’impegno costante degli uomini e donne della Guardia Costiera. La capillare attività di prevenzione e controllo che svolgono con particolare attenzione nei nostri numerosi porti si riflette su una sicurezza della navigazione tra le prime in tutto il mondo”.

“Quasi al termine di questa stagione estiva, il mio ringraziamento va a tutti gli operatori delle capitanerie di porto con un particolare pensiero a Matteo Verrigni, fino al 4 settembre al comando dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato”.

“Ho avuto modo, in un incontro di confrontarmi con lui sulla situazione del territorio, di manifestare un apprezzamento sentito per il lavoro svolto con dedizione e presenza in ogni occasione augurandogli che possa proseguire il suo compito raggiungendo, vista la sua giovane età, i massimi livelli di carriera.” Così in una nota la senatrice di Italia Viva, Silvia Vono.

—