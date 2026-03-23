Voto elettronico

Mentre leggete, le votazioni sono in corso, quindi non influenzano quanto dirò. E dirò che il sistema elettorale è decisamente arretrato, e ancora costretto a condizionamenti di luogo e di modo.

In un mondo in cui ormai con un cellulare si possono tenere videoconferenze e trattare affari di milioni, per votare bisogna invece recarsi in un luogo fisico, e utilizzare carta e matita. E passi per chi, come me, lo fa fatto senza nessun fastidio, a due passi da casa. Ma chi si trova fuori?

E ci si trova fuori domicilio per tantissimi motivi: lavoro, servizio militare, studio, malattia… e per votare bisogna che tornino, non solo a spese loro, ma con perdita di tempo e appuntamenti… E ciò è tanto più illogico, se si vota per un referendum nazionale, e non per un fatto locale.

Del resto, sentite questo caso strano. Io, residente a Soverato, ero militare a Pisa, e utilizzato di presidio ai seggi di Lucca per il referendum del 1974: ebbene, a Lucca ho votato. Perché nel 2026, no?

La soluzione è banale: votare con la carta d’identità presso un ufficio postale o comunale, con un codice provvisorio. Si fa ai supermercati, perché non in pubblici uffici?

Ulderico Nisticò