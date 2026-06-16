​“Vu’ cumprà? / Gli ambulanti del mare”: a Badolato Borgo la mostra fotografica di Iris van Hornsveld Mac Nack

L’inaugurazione giovedì 18 giugno alle ore 19:00 presso Palazzo Gallelli, nel cuore del progetto Spop-Art “Casa delle Arti e delle Culture”.

BADOLATO (CZ) – Uno sguardo profondo, intimo e privo di filtri su chi popola le nostre spiagge ogni estate, sospeso tra invisibilità e quotidianità. Giovedì 18 giugno, alle ore 19:00, le sale del Centro di Accoglienza Turistico-Culturale di Palazzo Gallelli a Badolato Borgo ospiteranno il vernissage di “Vu’ Cumprà? / Gli ambulanti del mare”, la nuova mostra fotografica temporanea dell’artista olandese-sud americana Iris Van Hornsveld Mac Nack.

L’evento si inserisce all’interno del progetto “Casa delle Arti e delle Culture”, animato e guidato con passione dalla Pro Loco Badolato APS e dal Team-Artist “SpopArt” e che vanta il patrocinio del Comune di Badolato e dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro. Questo nuovo appuntamento artistico-culturale viene proposto nel canonico mese in cui si tengono sempre iniziative interculturali legate alla “Giornata Mondiale del Rifugiato” che si celebra ufficialmente il 20 giugno.

Il progetto: dieci anni di scatti sulla costa ionica.

Nata in Olanda da madre olandese e padre del Suriname (Sud America), Iris Van Hornsveld Mac Nack vive e lavora da oltre vent’anni tra l’Italia e i Paesi Bassi. Il progetto nasce da un’intuizione estiva e da una profonda connessione personale: “Durante una calda estate trascorsa in spiaggia mi è venuta l’idea di questo progetto,” racconta l’artista. “Sento di avere qualcosa in comune con i venditori ambulanti: la pelle scura, un tratto che rivela le nostre origini condivise. Parlando con loro, incuriosita dalle loro motivazioni e dalle difficoltà che affrontano, ho iniziato a ritrarli.”

Il risultato è un viaggio visivo e antropologico durato dieci anni, interamente ambientato nel Sud Italia, in Calabria, lungo la costa ionica. Fotografie che non si limitano a documentare, ma restituiscono dignità, storie e legami umani oltre il cliché del venditore ambulante.

INFO E ORARI

La mostra sarà aperta al pubblico con ingresso gratuito dal 18 giugno all’8 luglio presso Palazzo Gallelli a Badolato Borgo (Via Gallelli n.13/15 – dietro Guardia Medica). È possibile avere aggiornamenti continui su orari di visita ed attività del Centro di Accoglienza Turistico-Culturale di Palazzo Gallelli seguendo la pagina Facebook “InfoTurismo Badolato” o contattando direttamente il seguente numero: +39 3384709111.

La cittadinanza, le istituzioni, le associazioni e gli organi di stampa sono tutti invitati a partecipare.