Weekend di sole e caldo in Calabria: l’estate si fa sentire

Dopo un inizio di settimana un po’ incerto, la Calabria si prepara a vivere un weekend all’insegna del bel tempo e di temperature in deciso aumento.

L’anticiclone delle Azzorre, infatti, si sta espandendo sull’Europa meridionale, garantendo stabilità e sole su gran parte della regione per l’intero fine settimana.

Previsioni nel Dettaglio:

* Sabato 2 agosto: La giornata inizierà con cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la Calabria. Le temperature massime saliranno fino a toccare i 28-30 gradi nelle zone interne e lungo le coste del Mar Ionio, mentre sul Tirreno i valori si attesteranno attorno ai 26-27 gradi. I venti soffieranno deboli dai quadranti occidentali, con qualche rinforzo pomeridiano nelle zone montuose. Le condizioni del mare saranno generalmente calme o poco mosse.

* Domenica 3 agosto: La situazione non subirà variazioni significative. Il sole continuerà a splendere in un cielo quasi privo di nubi. Le temperature massime guadagneranno ancora qualche grado, arrivando a toccare i 30-31 gradi in pianura e nelle valli interne. Anche le minime saranno in lieve rialzo, rendendo le notti più miti. I venti rimarranno deboli e il mare continuerà a presentarsi calmo o poco mosso, ideale per chi vorrà godersi una giornata in spiaggia.

Consigli per il weekend:

Gli esperti raccomandano di approfittare di questo fine settimana di sole per le attività all’aria aperta. Sarà l’occasione perfetta per gite in montagna, passeggiate nei parchi naturali o per una prima tintarella sulle splendide spiagge calabresi.

Si consiglia, come sempre, di bere molta acqua e di evitare le ore più calde della giornata per l’esposizione diretta al sole.

Un’occasione per godere delle bellezze naturali della regione sotto un cielo sereno e con temperature gradevoli.