Whatsapp down in tutta Italia. Da questa mattina gli utenti che utilizzano questa app di messaggistica si sono ritrovati ‘isolati’. I messaggi inviati, infatti, restano sospesi.

Segnalazioni di disservizi sono giunte anche da Lamezia. non sono ancora chiare le motivazioni legate a questo malfunzionamento. In diversi si sono riversati su altre app di messaggistica per mantenere contatti con amici, parenti e di lavoro.