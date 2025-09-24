Wilson, Trump, l’Onu

Trump, parlando all’ONU, ha detto in modo chiaro ed esplicito quello che tutti pensiamo: che non serve a niente, l’ONU. Onu che non sta facendo nulla per le due guerre, quella di Gaza e quella del Don; e che non ha quasi mai fatto niente di serio da quando è stata inventata.

Chi l’ha inventata, chi ebbe la fantasiosa idea? Un altro presidente degli Stati Uniti, Thomas Woodrow Wilson (1856 – 1924), in carica dal 1913 al ‘21. Scoppiata in Europa la Prima guerra mondiale, e trovandosi di fronte all’isolazionismo dell’opinione pubblica americana, colse un artificioso pretesto per entrare in guerra a fianco di Gran Bretagna, Francia, Russia, Italia, e contro Germania e Austria-Ungheria. Dal 1776, gli USA, sempre guerreggianti, usano farsi dichiarare le guerre dagli altri: Inglesi, Indiani, Messicani, Spagnoli, Tedeschi, Vietnamiti…

Torniamo alla Prima mondiale. Notevole fu il peso degli USA nel fornire armamenti; mentre un consistente intervento di truppe terrestri non era previsto prima del 1919. Questa situazione, ben nota ad entrambi gli schieramenti, spiega le grandi offensive austrotedesche degl 1917 e 18; e la strategia di difesa dell’Intesa, nella prospettiva di forti truppe USA, però solo nell’anno seguente.

Per dire cosa che ci riguarda, sul Piave fu presente appena un battaglione USA, composto in buona parte da italoamericani. Nell’autunno del 1918, Germania e Austria-Ungheria subirono il crollo politico ed economico, chiedendo l’armistizio.

La Gran Bretagna, il cui solo scopo era stato evitare la minaccia della flotta tedesca, di fatto si ritirò. L’Italia versava in un disastro sociale ed economico, con cadute di governi liberali come se piovesse. L’Europa e il mondo restarono in mano al francese Clemenceau e a Wilson.

A loro si devono le radici dei disastri futuri, con l’invenzione di sana pianta di Stati fasulli come Iugoslavia e Cecoslovacchia, e gli assurdi confini di Polonia, Ungheria, Romania… Attenti, forse Clemenceau aveva un lucido disegno di egemonia francese; Wilson era molto peggio, perché dominato da utopie ideologiche, di quelle che, se realizzate, causano danni epocali.

Una di queste, la Società delle Nazioni, che, secondo lui, doveva assicurare all’universo mondo la pace perpetua. Ebbe sede a Ginevra, nella neutrale Svizzera. Nei due decenni successivi, entrarono e uscirono Stati europei ed americani.

Fondarono la S.d.N. infatti Gran Bretagna, Francia, Italia, Spagna, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Cecoslovacchia, Polonia, Canada, Guatemala, Bolivia, Cile, Paraguay, Argentina, Unione Sudafricana, Iran, India, Siam, Australia, Nuova Zelanda (1920); aderirono via via Albania, Austria, Bolivia, Brasile, Bulgaria, Cina, Colombia, Costa Rica, Danimarca, Finlandia, Giappone, Grecia, Haiti, Honduras, Iugoslavia, Liberia, Nicaragua, Norvegia, Olanda, Panama, Perù, Portogallo, Romania, Salvador, San Domingo, Svezia, Svizzera, Venezuela; Estonia, Lettonia e Lituania nel 1921; l’Ungheria nel 1922; Abissinia e Irlanda nel 1923; nel ’26 la Germania.

Ma già nel ’27 usciva dalla S.d.N. il Costa Rica, l’anno dopo il Brasile. Nel ’31 entrava il Messico; nel ’32, Irak e Turchia; nel ’33 usciva il Giappone; nel ’34 entravano Afghanistan, Equador ed URSS; nel ’35 usciva la Germania; nel ’36 cessava di esistere l’Abissinia; nel ’37 entrava l’Egitto ed uscivano il Paraguay e l’Italia; nel ’38 cessava l’Austria, e uscivano Guatemala, Honduras e Nicaragua; nel ’39 cessarono Albania, Cecoslovacchia, Estonia, Lettonia e Lituania; uscivano il Salvador e il Perù; veniva espulsa l’URSS.

Oramai la S.d.N. coincideva con lo schieramento francoinglese: ne uscirono pertanto Finlandia, Spagna, Romania, Ungheria oltre che, per altre ragioni, il Venezuela; scoppiate le ostilità della Seconda guerra mondiale, uscirono la Danimarca e il Governo francese di Vichy.

E gli USA del 1921? Non entrarono mai, perché la proposta di Wilson venne respinta dalle Camere statunitensi; e bisognò attendere la fine della Seconda guerra mondiale per la trasformazione della SdN in Organizzazione Nazioni Unite (ONU), con sede, significativamente, a N. York.

Oggi ne fanno parte tutti gli Stati, anche quelli microscopici e paradisi fiscali, e quelli inesistenti; ma il Consiglio di sicurezza ha come MEMBRI PERMANENTI i vincitori della Seconda guerra mondiale, sebbene l’URSS e la Cina nazionalista non esistano più, e abbiano ereditato il seggio la Russia e l’altra Cina.

I Membri hanno diritto di veto, del quale gli USA hanno sempre fatto abuso ogni volta che hanno messo in discussione qualcosa dello Stato d’Israele.

E non parliamo dell’UNESCO, che riconosce qualsiasi cosa! Il tutto, con una pletorica burocrazia molto ben pagata per non far nulla.

Ora che l’associazione creata da Wilson è stata sconfessata da Trump, è ora di ripensare all’esistenza stessa dell’ONU.

Ulderico Nisticò