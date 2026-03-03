Windowsea: la street art nata a Soverato che unisce emozioni, territorio e visione internazionale

Nasce sulle spiagge di Soverato quasi tre anni fa come gesto spontaneo di street art. Oggi Windowsea è un progetto creativo strutturato che attraversa città, culture e perfino oceani, mantenendo intatto il suo messaggio originario: dare voce alle emozioni non dette.

Il concept parte da un’idea semplice ma universale: le “cose che non ti ho mai detto”. Le ormai riconoscibili cassette artistiche permettono alle persone di lasciare messaggi anonimi, pensieri rimasti sospesi, parole mai pronunciate. Un rito collettivo nato come esperienza estiva, che ha trasformato la condivisione emotiva in installazione urbana.

Ma le casette rappresentano solo una delle espressioni del progetto. Windowsea è prima di tutto street art: scritte sul mare, cuori simbolici, versi di canzoni realizzati con materiali eco-sostenibili e legno riciclato. Un’arte temporanea che rispetta l’ambiente e dialoga con il paesaggio. Tra i richiami più iconici anche citazioni legate agli Oasis, omaggi generazionali che hanno anticipato suggestioni e atmosfere prima ancora della loro reunion.

Con il tempo il progetto ha superato i confini locali. Da Pizzo in Calabria alla Sardegna – con una presenza stabile a San Teodoro – fino al salto oltreoceano a New York City. Qui il messaggio è stato tradotto in inglese, mantenendo la stessa forza emotiva, trovando spazio sulla Broadway nella pizzeria del giovane imprenditore soveratese Gabriele Voci, creando un ponte simbolico tra Calabria e Stati Uniti.

Il dialogo con il territorio si è consolidato anche attraverso lo sport. In occasione di San Valentino, la collaborazione con l’US Catanzaro 1929 ha dato vita all’installazione “Quello che ti direi Oltre il novantesimo minuto”, unendo il linguaggio del calcio a quello dei sentimenti e dimostrando come l’arte possa entrare in contesti popolari senza perdere autenticità.

Parallelamente, Windowsea si è evoluto anche come brand, sviluppando una linea di T-shirt, felpe, cappellini e merchandising, oltre a collaborazioni con ristoranti e attività locali. Un’estensione naturale del progetto, che non tradisce la matrice artistica ma la amplifica, trasformando un movimento nato dalla strada in identità condivisa.

Dalla Calabria a New York, passando per installazioni itineranti e collaborazioni simboliche, Windowsea continua a crescere mantenendo saldo il suo principio fondante: trasformare le emozioni in arte visibile, rendendo universale ciò che spesso resta personale.