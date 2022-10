Würstel richiamati dai supermercati per contaminazione microbiologica

I supermercati Cadoro hanno segnalato sul proprio sito internet il ritiro precauzionale dagli scaffali di altri würstel, questa volta a marchio Golosino Negroni per la possibile presenza di contaminazione microbica da Listeria monocytogenes.

Nel dettaglio sono i Würstel di suino, in confezioni da 100 grammi, con le date di scadenza dal 20/09/2022 al 14/11/2022. I würstel richiamati sono stati prodotti da I würstel richiamati sono stati prodotti da Agricola Tre Valli Soc. Coop. nello stabilimento di piazzale Apollinare Veronesi 1, a San Martino Buon Albergo, in provincia di Verona (marchio di identificazione IT 04 M CE). In precedenza erano già stati segnalati da alcuni supermercati i würstel classici (250 grammi), classici snack (100 grammi) e al formaggio (150 grammi) a marchio Wudy Aia e i würstel di pollo e tacchino al formaggio a marchio Töbias di Eurospin.

I provvedimenti sono collegati a un focolaio di listeriosi che, nel momento in cui scriviamo, conta 71 casi accertati e tre morti e che, secondo le autorità sanitarie, è collegato al consumo di würstel contaminati consumati crudi.

A scopo precauzionale, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” l’azienda produttrice ha diffuso un avviso di sicurezza in cui raccomanda alle persone in possesso di confezioni con le caratteristiche segnalate di conservare il prodotto a una temperatura compresa tra 0 e 4°C e di consumarlo solo previa accurata cottura (almeno sei minuti in padella già calda o in acqua bollente).

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’azienda Agricola Tre Valli Soc. Coop. al numero verde 800 905232 dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle 17.00.