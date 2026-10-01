Wushu, dalla Calabria alla Cina: tre medaglie internazionali per Carmelo Perlongo

Il responsabile regionale Libertas Calabria conquista due ori e un bronzo alla 6ª Hainan International Wushu Competition di Haikou. La rappresentativa italiana chiude con 19 medaglie

Tre medaglie conquistate in Cina, due d’oro e una di bronzo, per il maestro calabrese Carmelo Perlongo, responsabile regionale Wu Shu Kung Fu Libertas Calabria, protagonista alla 6th Hainan International Wushu Competition – China Sports Lottery Cup, disputata ad Haikou, nell’isola di Hainan.

Un risultato di rilievo ottenuto in una competizione internazionale che ha riunito oltre mille atleti, 90 team e rappresentanti di 15 nazioni, confermandosi come uno degli appuntamenti di confronto più significativi per praticanti e tecnici del Wushu provenienti da diversi Paesi.

Perlongo, inserito nella rappresentativa PWKA Italia, invitata dagli organizzatori della manifestazione, è salito sul podio in tutte e tre le specialità nelle quali ha gareggiato. Ha conquistato la medaglia d’oro nel Baguazhang, un secondo oro nel Wudangquan e il bronzo nel Bagua Sword.

Tre medaglie che premiano un percorso costruito attraverso studio, disciplina, pratica e dedizione alle arti marziali tradizionali e che hanno contribuito anche al bilancio complessivo della rappresentativa italiana, capace di chiudere la competizione con 19 medaglie: 12 ori, quattro argenti e tre bronzi.

Ma il valore della trasferta cinese va oltre il risultato agonistico. Essere presenti in Cina, confrontarsi con maestri, tecnici e praticanti provenienti da numerose realtà internazionali e vivere il Wushu in uno dei suoi principali contesti storici e culturali ha rappresentato per Perlongo un’importante occasione di crescita professionale e personale.

La partecipazione assume un significato particolare anche per il movimento del Wu Shu Kung Fu in Calabria. Nel suo ruolo di responsabile regionale Libertas, Perlongo è infatti impegnato nella promozione della disciplina, nella formazione e nella costruzione di percorsi di crescita per atleti e tecnici.

«Confrontarsi in Cina con atleti provenienti da tanti Paesi rappresenta una grande opportunità di crescita – ha dichiarato Carmelo Perlongo –. Sono orgoglioso di aver potuto portare in questo contesto internazionale la mia pratica marziale tradizionale e, attraverso il mio ruolo, anche il nome della Calabria».

Un’esperienza, dunque, nella quale il risultato sportivo si intreccia con il confronto tecnico e culturale. Il contatto diretto con scuole, metodologie e tradizioni differenti consente infatti di ampliare il bagaglio di conoscenze e di riportare sul territorio nuove esperienze da condividere con atleti e praticanti.

Le tre medaglie conquistate ad Haikou rappresentano così non soltanto un successo personale per Perlongo, ma anche un risultato significativo per il movimento calabrese delle arti marziali tradizionali e per l’attività di promozione del Wushu portata avanti sul territorio.

Il Centro Regionale Sportivo Libertas Calabria ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto, rivolgendo al maestro Carmelo Perlongo le proprie congratulazioni per le tre medaglie conquistate e per aver rappresentato la Calabria in un contesto sportivo internazionale di particolare prestigio.