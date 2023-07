XX Festival d’Autunno, il 17 agosto a Soverato c’è Loredana Bertè

Fervono i preparativi della macchina organizzativa del XX Festival d’autunno. L’edizione 2023 è stata presentata nei giorni scorsi, ma già è partita la caccia al biglietto, soprattutto per i primi appuntamenti del cartellone che partirà a tutto sprint: il 17 agosto all’arena del Lungomare di Soverato ci sarà una delle grande interpreti della canzone italiana, Loredana Bertè.

«Il concerto di Loredana Bertè apre un trittico che il Festival d’autunno ha voluto dedicare ad alcune tra le interpreti più importanti dell’attuale panorama nazionale – è il commento del direttore artistico Antonietta Santacroce -. Partiamo con lei che rappresenta anche la tenacia tutta calabrese che ci caratterizza e che darà una bella carica all’apertura di una edizione intensa, ricca di appuntamenti pensati per andare incontro agli interessi di un pubblico sempre più ampio, per poi proseguire con Patty Pravo e Carmen Consoli».

Il concerto di Loredana Bertè sarà un vero e proprio show in cui ancora una volta si metterà in gioco con le sue canzoni, così attuali e potenti che riescono a viaggiare tra le generazioni. Nello spettacolo, ci sarà un grande tributo al pop e al rock e un omaggio attraverso i visual alla pop art di Andy Warhol che per lei realizzò il video che vedremo in scena.

Il secondo appuntamento al femminile del XX Festival d’autunno sarà con “Minaccia bionda”, lo spettacolo di Patty Pravo. La ragazza del Piper sarà anche lei a Soverato, questa volta però all’arena del Teatro comunale, il 22 agosto, per raccontarsi fra musica e parole attraverso successi, ricordi e aneddoti, contributi video, alcuni dei quali inediti, con la sapiente voce narrante di Pino Strabioli.

A completare il tris di grandi interpreti, il 29 settembre, sul palcoscenico del Teatro Politeama, a Catanzaro, grande appuntamento con la cantantessa Carmen Consoli che arriverà, magnetica e penetrante, in trio con Massimo Roccaforte alle chitarre e Adriano Murania al violino, per un live dall’atmosfera più intima, e dall’intensità sorprendente.

Ricordiamo che il XX Festival d’autunno è realizzato con il supporto di Mic, Por Calabria Fesr Fse, Calabria Straordinaria, Regione Calabria, in collaborazione con i Comuni di Catanzaro, Montauro, Soverato, Tropea e Santa Caterina, Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia, Fondazione Umg, ItaliaFestival, Fondazione Politeama.