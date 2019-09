Yogurt Cremoso con allergeni non dichiarati in etichetta. Il Ministero: “Non mangiateli”

Il ministero della Salute ha pubblicato gli avvisi di richiamo di un lotto di Yogurt Cremoso alla soia a marchio Despar

Allerta allergeni per alcuni prodotti. Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo dello yogurt Cremoso alla soia Bianco Veggie Despar dopo che, nei giorni scorsi, lo stesso provvedimento era stato adottato anche dalla catena di supermercati.

Il lotto interessato dal richiamo è contrassegnato dal codice L2349 con scadenza all’8 ottobre 2019 ed è prodotto dalla Sterilgarda Alimenti S.p.A. di Castiglione delle Stiviere (MN). Il prodotto è commercializzato da Despar Italia C.a.r.l. via Cristoni n 82, Casalecchio di Reno in provincia di Bologna. La confezione è da 250 grammi (due vasetti per 125 grammi ciascuno) e chi avesse acquistato il prodotto, se allergico o intollerante, non deve consumarlo.

Chi lo avesse acquistato, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, può riportarlo al punto vendita per il cambio o il rimborso.